الموارد المائية: الاتفاق مع تركيا مستمر والإطلاقات المائية من إيران “ضعيفة جدا”

2021/09/26 | 10:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، أن الجولة الحالية من المفاوضات مع تركيا ستخرج بأرقام ونسب دقيقة، عن الحصص المائية الداخلة الى العراق.وقال المتحدث باسم الوزارة، عون ذياب عبد الله، في تصريح صحفي، إن “مذكرة التفاهم المبرمة بين العراق وتركيا مؤخرا، تضمنت التزام تركيا بإطلاق حصة معقولة وعادلة من مياه نهري دجلة والفرات”، …

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