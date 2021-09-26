فؤاد حسين: العراق يلعب دوراً محورياً في تسوية الخلافات بين دول المنطقة

2021/09/26 | 10:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية فؤاد حسين إن العراق يلعب دوراً مُحورياً في التهدئة وتسوية الخلافات بين دول المنطقة لغرض عودة العلاقات إلى طبيعتها.

وخلال لقائه نظيرته السويدية آن ليندي في محل اقامته في نيويورك..



أكد حسين ان الدور الذي يقوم به العراق في المنطقة له أثر واضح في حفظ السلّم والأمن الإقليميَّ والدولي.

وفيما يخص الشأن الانتخابي أشار حسين الى إنجاز جميع الاستعدادات والتحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في مُوعدها المُحدد..



مثمناً جهُود المُنظمات الإقليمية والدولية ومنها الاتحاد الأوروبيّ الذي سيرسل بعثة لمُراقبة الانتخابات لضمان نزاهتها وشفافيتها.

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