الامم المتحدة: العالم بات قريبا جدا من الدمار النووي

2021/09/26 | 10:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن العالم اقترب كثيرا من الدمار النووي.وذكر غوتيريش، في تغريدة نشرها على تويتر أمس السبت، أن البشرية باتت قريبة جدا من عتبة الإبادة النووية.وأضاف غوتيريش: “هناك 14 ألف قطعة سلاح نووي مخزنة في مختلف أنحاء العالم.والبشرية باتت قريبة بشكل غير مقبول من التدمير النووي”.[…]

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