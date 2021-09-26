صدور مذكرات قبض بحق المشاركين في مؤتمر الدعوة إلى التطبيع

2021/09/26 | 10:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، مذكرات قبض بحق المشاركين في مؤتمر (الدعوة إلى التطبيع).وذكر بيان للمجلس، تلقته (بغداد اليوم)، أن "محكمة تحقيق الكرخ الاولى وبناء على معلومات مقدمة من مستشارية الامن القومي أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو (وسام الحردان) على اثر الدور الذي قام به في الدعوة إلى التطبيع مع (اسرائيل)".

وأضاف البيان: "كما تم اصدار مذكرة قبض بحق المدعو (مثال الالوسي) والموظفة في وزارة الثقافة (سحر كريم الطائي) عن الجريمة نفسها وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية المشاركين حال معرفة اسمائهم الكاملة".

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