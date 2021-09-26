عاجل: صدور مذكرات قبض بحق المشاركين في مؤتمر “الدعوة إلى التطبيع”

2021/09/26 | 10:46 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، صدور مذكرات قبض بحق المشاركين في مؤتمر “الدعوة إلى التطبيع”، في محافظة أربيل.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، في بيان، أن “محكمة تحقيق الكرخ الاولى وبناء على معلومات مقدمة من مستشارية الامن القومي أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو (وسام الحردان) على اثر الدور الذي قام به في الدعوة إلى التطبيع مع (اسرائيل)”.وتابع: “كما تم اصدار مذكرة قبض بحق المدعو (مثال الالوسي) والموظفة في وزارة الثقافة (سحر كريم الطائي) عن الجريمة نفسها وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية المشاركين حال معرفة اسمائهم الكاملة”.وأقامت شخصيات عدة، بينهم شيوخ عشائريين وناشطين مؤتمراً في […]

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