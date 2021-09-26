2021/09/26 | 11:07 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن مجلس القضاء الأعلى، صدور مذكرات قبض بحق المشاركين في مؤتمر أربيل والذي شهد دعوات إلى "التطبيع مع إسرائيل".

وقال المجلس في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "محكمة تحقيق الكرخ الأولى وبناء على معلومات مقدمة من مستشارية الأمن القومي أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو (وسام الحردان) على أثر الدور الذي قام به في الدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل".

وأضاف "كما تم أصدار مذكرة قبض بحق المدعو (مثال الآلوسي) والموظفة في وزارة الثقافة (سحر كريم الطائي) عن الجريمة نفسها"، مشيرًا إلى أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية المشاركين حال معرفة أسمائهم الكاملة".

وشهدت مدينة أربيل، الجمعة 24 أيلول/سبتمبر، مؤتمرًا يدعو إلى "التطبيع مع إسرائيل" بحضور أكثر من 300 شخصية سياسية وعشائرية.

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