لتجفيف منابع الإرهاب.. انطلاق عملية أمنية في ديالى

2021/09/26 | 11:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، انطلاق عملية أمنية لتجفيف منابع الإرهاب في ديالى.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قيادة عمليات ديالى شرعت بتنفيذ عملية نوعية من خلال قطعات الفرقة الأولى بالجيش العراقي لمداهمة وتفتيش حاوي العظيم والقرى المحاذيه له".وأضافت أن "العملية تهدف الى تجفيف منابع الإرهاب وإلقاء القبض على المطلوبين وتدمير الأوكار وتطهير الأراضي ضمن قاطع المسؤولية".

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