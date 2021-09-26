حسام الرسام يرد على أحمد البشير بعد انتقاد غنائه لقائمة انتخابية (فيديو)

2021/09/26 | 11:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدر الفنان العراقي حسام الرسام توضيحا رد فيه على انتقاد سابق وجهه له مقدم برنامج "البشير شو" أحمد البشير بعد غنائه لقائمة انتخابية.

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وقال الرسام عبر حسابه بموقع "انستغرام" وتابعه "ناس"، (26 أيلول 2021)، إن "الشعر الأخير الذي نشره على صفحته وتناقلته منصات على أنه ردٌّ على البشير لا اقصد به أي احد، واذا قصدت أحدا فإني ساضع (هاشتاك) باسمه، أو انطق اسمه أو أوجهه له بشكل مباشر".

وأضاف الرسام أن "أحمد البشير عبّر عن وجهة نظره ورأيه وبدون أي تجريح، ولم يُسِئْ لأي احد، وأن هذه واجبه ونحن نعلم أنه يحب بلده ووطنيته عالية"، مبينا أن "البشير هو من روّج لهذه الأغنية ولم نقم نحن بنشرها في حساباتنا".

وبشأن الأغنية الانتخابية، أوضح الرسام أنها "ضمن جدول اعلانات سنوي، يندرج ضمن بنود عقد مع الشركة التي يعمل لصالحها".

وتابع بالقول "انا لم اُجبر أحد على التصويت لفُلان أو فرض الأغنية لسماعها، فأنتم أحرار".

وكان مقدّم البرنامج الساخر الأكثر شهرة في العراق أحمد البشير، قد وجه شيئاً من النقد إلى الرسام خلال حلقة الجمعة الماضية، بعد غنائه لقائمة انتخابية ضمن إطار الترويج والدعاية لسباق اقتراع تشرين المرتقب.

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