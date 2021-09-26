المفوضية تسرع الخطى لتسليم بطاقات الناخبين البايومترية

2021/09/26 | 11:14 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الشروع بخطة متسارعة ومستمرة في تسليم بطاقات الناخبين البايومترية وتثقيف الناخبين بأهمية تسلمها

وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية، حسن سلمان ان تسلم البطاقات وتثقيف الناخبين بذلك سوف يستمر الى قبل يوم من العملية الانتخابية.

وبشأن آلية مراقبة التزام المرشحين بالصمت الانتخابي أشار سلمان الى ان الصمت الانتخابي سيكون يوم التاسع من شهر تشرين الأول المقبل أي قبل موعد إجراء الانتخابات بغضون أربع وعشرين ساعة.

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