الألمان يصوتون في انتخابات لاختيار خليفة ميركل

2021/09/26 | 11:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداديدلي الناخبون الألمان بأصواتهم في انتخابات عامة متقاربة الفرص الأحد، يشكل فيها الحزب الديمقراطي الاشتراكي المنتمي ليسار الوسط تحديا كبيرا للمحافظين الذين يستعدون لفترة ما بعد أنغيلا ميركل.وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الأحد عند الساعة السادسة بتوقيت غرينتش، لتمكين نحو 60 مليون ناخب من التصويت في عموم البلاد.وتتولى ميركل السلطة منذ عام 2005 لكنها …

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