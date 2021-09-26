عاجل.. القضاء يصدر مذكرات قبض بحق المشاركين في “مؤتمر التطبيع”

2021/09/26 | 11:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاحد، مذكرات قبض بحق المشاركين في “مؤتمر التطبيع” مع الكيان الصهيوني.وشملت المذكرات كل من (وسام الحردان) و(مثال الآلوسي) والموظفة في وزارة الثقافة (سحر كريم الطائي) واخرون.

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القضاء يصدر مذكرات قبض بحق المشاركين في “مؤتمر التطبيع” أولاً على النور نيوز.

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