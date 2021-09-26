“حماس” تدعو لـ”تصعيد المقاومة” في الضفة

2021/09/26 | 11:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دعت حركة “حماس” في قطاع غزة إلى “تصعيد المقاومة” ضد إسرائيل في الضفة الغربية، على خلفية العملية الأمنية التي شنتها القوات الإسرائيلية هناك الليلة الماضية.وشددت “حماس” في تصريح صحفي أصدرته اليوم […]

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