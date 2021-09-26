أول تعليق امريكي حول إعادة حلم كلكامش الى العراق - عاجل

2021/09/26 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

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اكدت وزارة الخارجية الأمريكية التزامها وفخرها بالعمل الذي قامت به مع العراقيين لدعم التراث الثقافي العراقي واعادة قطعة حلم كلكامش الى العرق.

وقالت في بيان رسمي، ان بلادها سهلت عودة هذه القطعة الاستثنائية، وسهلت حكومة الولايات المتحدة الإعادة الطوعية لـ 17000 قطعة آثرية إلى العراق في تموز.

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