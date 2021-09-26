الداخلية تزف بشرى للعشرات من منتسبيها غير المثبتين على ملاكها

2021/09/26 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداداصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، امراً ادارياً هاماً يخص منتسبي الوزارة.وذكرت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه أنه "استناداً لقرار مجلس الوزراء (١١٣) لسنة ٢٠٢١ وبناءً على الموافقات القانونية، اصدر الوكيل الاقدم للوزارة حسين العوادي الامر الاداري ذي العدد (١٠٨٦٢١) في ٢٠٢١/٩/٢٣ والمتضمن تثبيت (٣٢٦) منتسب على ملاك وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / مديرية شرطة محافظة ديالى والمنشات".وبينت أن "العمل مستمر لحسم ملف منسوبي الوزارة غير المثبتين على ملاك وزارة الداخلية".

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