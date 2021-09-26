2021/09/26 | 11:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاجأت طائرة عسكرية عملاقة سكان مدينة بريزبين الأسترالية، بعدما حلقت على ارتفاع منخفض بين ناطحات السحاب في المدينة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. طائرة عسكرية ضخمة تحلق بين المباني على ارتفاع منخفض في أستراليا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. طائرة عسكرية ضخمة تحلق بين المباني على ارتفاع منخفض في أستراليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).