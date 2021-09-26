2021/09/26 | 11:32 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، اعتقال 5 متهمين بمشاجرة مسلحة شرقي بغداد.
وذكرت في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قوة من الفرقة 11 تمكنت من فض مشاجرة مسلحة بين طرفين […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 5 متهمين بمشاجرة مسلحة شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكرت في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قوة من الفرقة 11 تمكنت من فض مشاجرة مسلحة بين طرفين […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 5 متهمين بمشاجرة مسلحة شرقي بغداد المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 5 متهمين بمشاجرة مسلحة شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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