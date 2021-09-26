2021/09/26 | 11:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، اعتقال 5 متهمين بمشاجرة مسلحة شرقي بغداد.وذكرت في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قوة من الفرقة 11 تمكنت من فض مشاجرة مسلحة بين طرفين […]

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