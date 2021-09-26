2021/09/26 | 11:34 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كأس العالم كل عامين..صاحب الفكرة آرسين فينجر يشرح كيفية اقامتها

أبدى مدير تطوير كرة القدم في الاتحاد الدولي آرسين فينجر، أنه مستعد “لتحمل مخاطر” إقامة منافسات كأس العالم للكبار كل عامين؛ لأن نتيجته هي تطور كرة القدم.

ويعد مدرب آرسنال السابق المروج الفكرة الجديدة التي يدرسها “الفيفا” حاليًا، وهخو يسعى من خلاله إلى إقامة جميع مباريات تصفيات المنتخبات في شهر واحد وإقامة المونديال كل عامين بداية من عام 2026.

وقال فينجر في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): “المخاطرة متعلقة بجعل كرة القدم أفضل، لذا أنا مستعد لتحملها، جدول المباريات الحالي غير واضح، إنه ليس يسيرًا وليس بطريقة عصرية لتنظيم موسم كامل”.

ودافع فينجر عن إقامة “مونديال كل عامين”، مشيرًا إلى أنه لن يفقد قيمته في هذه الحالة، وفي هذا السياق أضاف: “سفر اللاعبين بصورة مستمرة أمر جنوني، وتقليص مرحلة التصفيات سيعود بالنفع عليهم وعلى الأندية”.

وأردف فينجر: “المونديال حدث كبير لدرجة أنه لن يفقد سحره وقيمته، يريد اللاعبون أن يكونوا الأفضل في كل عام.



هذه ليست مسألة متعلقة بغروري الشخصي، لقد طلبوا مني المساعدة في وضع جدول مباريات المستقبل، وأنا أتشاور مع الجميع”.

يذكر أن أغلب الجهات أعلنت معارضتها لتلك الفكرة، وعلى رأسها رابطة اللاعبين المحترفة، التي أشارت إلى أن هذا الأمر سوف يُضاعف من الضغط الموضوع على لاعب كرة القدم.

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