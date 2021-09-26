2021/09/26 | 11:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZWbp8lwvdVE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس إقليم كوردستان #نيجيرفان_بارزاني يستقبل وزير التجارة التركي محمد موش في أربيل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس إقليم كوردستان #نيجيرفان_بارزاني يستقبل وزير التجارة التركي محمد موش في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).