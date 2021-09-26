مفتي الجمهورية العراقية: مؤتمر التطبيع الذي اقيم في اربيل لم يحضره أي سني وهو بمثابة خيانة لله ولرسوله

2021/09/26 | 11:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مفتي الجمهورية العراقية مهدي الصميدعي أن مؤتمر التطبيع الذي اقيم في اربيل لم يحضره أي سني، معتبراً أن المؤتمر ” خيانة لله ولرسوله”.ووفقا لبيان صادر عن دار الافتاء العراقية إن مفتي الجمهورية قال: “لم يحضر مؤتمر التطبيع في … Readmore

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