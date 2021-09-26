شركة بريطانية: العراق سجل أعلى معدل نمو لانتاج الكهرباء في الدول العربية خلال 10 سنوات

2021/09/26 | 11:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت شركة “بي.



بي” النفطية البريطانية، اليوم الاحد، عن انخفاض انتاج الطاقة الكهربائية في العراق خلال العام 2020، مشيرة الى ارتفاع نمو معدل الانتاج السنوي للطاقة خلال عشر سنوات الى 12.3%.

وقالت الشركة في جدول لها لعام 2021، ان “انتاج الطاقة الكهربائية في العراق خلال عام 2020 بلغ 131.3 تيراواط/ ساعة، بانخفاض بلغت نسبته 0.7% عن عام 2019 حيث كان الإنتاج فيه 131.9 تيراواط/ ساعة، وبارتفاع عن عام 2018 الذي بلغ 100.2 تيراواط/ ساعة”.

وبينت ان “معدل النمو السنوي لإنتاج الكهرباء في العراق من العام 2009 الى عام 2019 سجل اعلى المعدلات في الدول العربية حيث بلغ 12.3%، تليه عمان بمعدل نمو بلغ 7.6% ومن ثم قطر بمعدل نمو بلغ 7.5%”.

ويعاني العراق من نقص في الطاقة الكهربائية نتيجة قلة المحطات التوليدية والوقود المشغل لها، فضلا عن قدم شبكات التوزيع، مما جعله يلجأ الى دول الجوار للحصول على الوقود لتشغيل المحطات والى المولدات الاهلية لتزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية.

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