القضاء يصدر مذكرات قبض بحق المشاركين في مؤتمر ( الدعوة إلى التطبيع)

2021/09/26 | 11:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، عن صدور مذكرات قبض بحق المشاركين في مؤتمر ( الدعوة إلى التطبيع).

وقال المجلس في بيان تلقت وكالة “خبر برس” (واخ) إن “محكمة تحقيق الكرخ الاولى وبناء على معلومات مقدمة من مستشارية الامن القومي أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو (وسام الحردان) على اثر الدور الذي قام به في الدعوة إلى التطبيع مع (اسرائيل)”.

واضاف “كما تم اصدار مذكرة قبض بحق المدعو (مثال الالوسي) والموظفة في وزارة الثقافة (سحر كريم الطائي) عن الجريمة نفسها”، مشيرا إلى انه “سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية المشاركين حال معرفة اسمائهم الكاملة”.

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