تعليق من السفارة الأميركية بعد إعادة ’لوح كلكامش’ الأثري إلى العراق

2021/09/26 | 11:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أدلت السفارة الأميركية في العاصمة العراقية بغداد بأول تعليق، الأحد، بعد إعادة "لوح ملحمة كاكامش" الأثري إلى العراق مؤخراً.

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وجاء في تدوينة للسفارة اطلع عليها "ناس"، (26 أيلول 2021)، أنه "في 23 أيلول/سبتمبر، احتفلنا بعودة اللوح الآثري "حلم جلجامش" الى الشعب العراقي، أقدم قصة مكتوبة في العالم!".

وأضافت السفارة أن "وزارة الخارجية الأمريكية ملتزمة وتفخر بالعمل الذي قمنا به مع العراقيين لدعم التراث الثقافي العراقي، بالإضافة إلى هذه القطعة الاستثنائية، سهلت حكومة الولايات المتحدة الإعادة الطوعية لـ 17000 قطعة آثرية إلى العراق في تموز/يوليو".

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