الصحة تعلن وصول 367 الف جرعة جديدة من اللقاح المضاد لكورونا

2021/09/26 | 11:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة الصحة/ الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية عن وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد وبواقع 367 ألف جرعة.واكدت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية بأنه تم توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق …

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