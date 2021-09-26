2021/09/26 | 11:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد رئيس اللجنة الأمنية العليا لإدارة الملف الأمني والخدمي لزيارة الأربعين وزير الداخلية عثمان الغانمي، الأحد، عدم تسجيل أي خرق أمني في محافظة كربلاء حتى الآن.وقال الغانمي في تصريح صحفي، على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية: لم نسجل أي خرق أمني في كربلاء المركز الخبري الوطني.

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