غلق الحدود الإدارية.. الحمى النزفية تأتي على صحة محافظة عراقية

2021/09/26 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

أعلنت الحكومة المحلية في ذي قار، اليوم الاحد، عن اغلاق الحدود الإدارية للمحافظة بعد ظهور عدد من حالات الإصابة بالحمى النزفية في المحافظة.

وقال مدير المستشفى البيطري في ذي قار محمد عزيز في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إنه "وبعد ظهور اصابات بالحمى النزفية عقد لقاء مع المحافظ والجهات المعنية واصدرت الحكومة المحلية قرار بغلق الحدود الادارية للمحافظة لمدة شهر كامل".

وأضاف انه "سيتم منع انتقال المواشي واللحوم من بقية المحافظات وبين الوحدات الادارية".

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