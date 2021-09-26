الغانمي من كربلاء: الخطة الأمنية تسير بشكل صحيح ولم نسجل أي خرق حتى الآن

2021/09/26 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اشاد رئيس اللجنة الأمنية العليا لإدارة الملف الأمني والخدمي لزيارة الأربعين وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الأحد، بمركز القيادة والسيطرة التابع لهيئة الحشد الشعبي، واصفا اياه بـ”المتقدم جدا” ويغطي جميع المحافظات.

ونقل بيان للحشد الشعبي، تلقته (بغداد اليوم)، عن الغانمي اثناء زيارته لمقر القيادة والسيطرة التابع لهيئة الحشد الشعبي في كربلاء المقدسة، قوله، ان “تكاتف الجهود بين جميع القوات الأمنية من الحشد الشعبي والجيش والشرطة أدى الى سير عمليات تأمين الزائرين بشكل عال جدا”، مبينا ان “مركز القيادة والسيطرة التابع لهيئة الحشد الشعبي متقدم جدا ويغطي جميع المحافظات التي تشهد سير الزائرين”.

وأضاف الغانمي انه “لاحظنا الجهد الاستخباري يعمل بالسياق الصحيح واستخدام تقنيات حديثة طالما دعينا لاستخدامها سابقا”، متابعا ان “الخطة الأمنية تسير بشكل صحيح حتى الآن ولم يسجل أي خرق كبير حتى اليوم، ولدينا إمكانية مناورة بجهود النقل على المحاور المختلفة”.

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