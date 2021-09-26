الإيجاز الأسبوعي للمفوضية: نتائح المحاكاة الأخيرة وتحديد ساعة بدء “الصمت الانتخابي”

2021/09/26 | 11:47 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد، نجاح المحاكاة الأخيرة في 2179، محطة اقتراع للتصويت العام والخاص، فيما أشارت الى انقرعة اختيار محطة الفرز والعد اليدوي ستكون علنًا والصمت الانتخابي سيبدأ عند الساعة السادسة من صباح يوم 9/10/2021.وذكرت المفوضية في بيان تلقى “ناس” نسخة منه (26 أيلول 2021)، انه “مع نجاح المحاكاة الثالثة والأخيرة التي أجريت في 2179 محطة في عموم أرجاء العراق، وبمساندة مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية، تؤكد المفوضية اليوم إنها على أتم الاستعداد لإجراء الانتخابات النيابية في العاشر من تشرين الأول وفقًا للمعايير الدولية، إذ تمت المحاكاة تحت إشراف رئيس وأعضاء مجلس المفوضين، وبحضور رئيس الوزراء ومستشاره […]

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