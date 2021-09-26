2021/09/26 | 11:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت دائرة مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاحد، عن نجاح عملية الإطلاق التجريبي لمنصة التراسل الإلكترونية، فيما وجه الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي بتسريع الربط الحكومي الشامل.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمانة العامة تطلق منصة “تراسل” تجريبيا وتعلن نجاحها المركز الخبري الوطني.

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