هل أنت عرضة لها؟ إليك مسببات التخثرات الوريدية وطرق الوقاية منها

2021/09/26 | 11:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصل التقديرات العالمية للوفيات الناجمة عن التخثّرات الوريدية لأكثر من 3 ملايين وفاة، بحسب ما ذكرته المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية، "عش بصحة".وإليك العوامل التي تزيد من احتمالية الإصابة بها، وطرق الوقاية منها.

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