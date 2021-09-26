مركز البيانات الوطني يُعلن نجاح الإطلاق التجريبي لمنصة التراسل الإلكترونية

2021/09/26 | 11:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلنت دائرة مركز البيانات الوطني، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، نجاح عملية الإطلاق التجريبي لمنصة التراسل الإلكترونية التي نُفِّذَتْ بين عدد من مؤسسات الدولة، في العاصمة بغداد.

وقال مدير الدائرة المُشرف على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، عمار مظهر التميمي في بيان تلقت وكالة “خبر برس” (واخ) نسخة منه : ” إنّ الإطلاق التجريبي للمنصة تمّ بين عدد من مديريات التسجيل العقاري وفرعي ضريبة ومحكمة الكرادة، وفي المرحلة المُقبلة سيتم إشراك دائرة الطب العدلي في وزارة الصحة لتزويد المحاكم بصورة قيد المُتَوفِّين وفَحْص الأحياء.وأوضح أنه أصبح بإمكان المواطن إكمال معاملته في مديريات التسجيل العقاري والذهاب مباشرة لاستكمال الإجراءات الضريبة، من دون الحاجة إلى الانتظار أسبوعين إلى ثلاثة كما كان في السابق، حيث يتسلم المواطن وصل تأكيد المعاملة، ومن خلال رمز الوصول السريع يتم التحقق من وثائقها بشكل فوري.

وكذلك جرى العمل في ما يتعلق بوثيقة القسام الشرعي التي تصدر عن محكمة الكرادة التي يتم تزويدها إلى مديريات التسجيل العقاري عبر الآلية نفسها.

وَوَجّهَ الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي – بعد إجراء الاستقصاء الميداني والاتصال بعدد من المواطنين المستفيدين من الخدمة – باستكمال المتطلبات الضرورية الخاصة بإعمام هذه الخدمة في جميع مديريات التسجيل العقاري وفروع الضريبة في العراق، من خلال تأمين ربط المواقع العاملة بالشبكة الحكومية المؤمنة كافة وتزويدها بالأجهزة الضرورية، إضافة إلى ربط محاكم بغداد كافة.

ويُشار إلى أن مديريات التسجيل العقاري العاملة حاليا على النظام هي: (الكرخ الأولى، والكرخ الثانية، والرصافة الأولى، والرصافة الثانية، والكاظمية الثانية، وفرعا للهيئة العامة للضرائب وهما: (ضريبة الكرادة وفرع الكرخ المركز، ومجلس القضاء الأعلى -محكمة الكرادة).

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