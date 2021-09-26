القضاء يصدر مذكرات قبض بحق المشاركين في مؤتمر التطبيع

2021/09/26 | 11:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الحكومة، عن رفضها القاطع للاجتماعات غير القانونية، التي عقدتها بعض الشخصيات العشائرية المقيمة في مدينة اربيل باقليم كوردستان، من خلال رفع شعار التطبيع مع اسرائيل.

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