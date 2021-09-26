تصاعد وتيرة التصريحات النارية بين البشير والرسام بسبب الخنجر (فيديو)

2021/09/26 | 11:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عجت منصات التواصل الاجتماعي بخلاف نشب بين الاعلامي احمد البشير والفنان العراقي حسام الرسام بسبب اغنية لاحد المرشحين في الانتخابات العراقية.

وبدأ هذا الخلاف عندما انتقد مقدم برنامج "البشير شو" احمد البشير اغنية لعدد من الفنانين بينهم حسام الرسام مخصصة لزعيم "تحالف عزم" خميس الخنجر مما اثار سخرية لبرنامج البشير شو الذي يعرض اسبوعيا.

وذكر احمد البشير في برنامجه خلال حلقة الجمعة الماضية، "صديقي حسام!، حسام منو؟! ساخرا منه: اذا اصدقائك يغنون لخميس ويمدحون به فهذا لا يمنع انه تسويهم ميز ورة يوم الخميس!".

وذكر الرسام في تدوينة له على الانستقرام وتابعه NRT عربية، (26 أيلول 2021)، إن "الشعر الأخير الذي نشره على صفحته وتناقلته منصات على أنه رد على البشير لا اقصد به أي احد، واذا قصدت أحدا فإني ساضع (هاشتاك) باسمه، أو انطق اسمه أو أوجهه له بشكل مباشر"، موضحا ان "احمد البشير عبر عن وجهة نظره ورأيه وبدون أي تجريح، ولم يسيء لأي احد، وأن هذه واجبه ونحن نعلم أنه يحب بلده ووطنيته عالية".

واضاف، انه "البشير هو من روج لهذه الأغنية ولم نقم نحن بنشرها في حساباتنا".

وأوضح الرسام بشأن الأغنية الانتخابية، أنها "ضمن جدول اعلانات سنوي، يندرج ضمن بنود عقد مع الشركة التي يعمل لصالحها"، لافتا الى انه "لم اجبر أحد على التصويت لفلان أو فرض الأغنية لسماعها، فأنتم أحرار".

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