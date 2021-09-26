المفوضية: تحديد ساعة بدء “الصمت الانتخابي”

2021/09/26 | 12:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد، نجاح المحاكاة الأخيرة في 2179، محطة اقتراع للتصويت العام والخاص، فيما أشارت الى انقرعة اختيار محطة الفرز والعد اليدوي ستكون علنًا والصمت الانتخابي سيبدأ عند الساعة السادسة من صباح يوم 9/10/2021.وذكرت المفوضية في بيان، انه “مع نجاح المحاكاة الثالثة والأخيرة التي أجريت في 2179 محطة في عموم أرجاء […]

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