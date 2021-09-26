اللهجة العامية العراقية..أصل الكلمات وجذورها - مؤيد عبد الستار

2021/09/26 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مؤيد_عبد_الستار نستخدم الكثير من المصطلحات والكلمات العامية العراقية دون معرفة أصولها وجذورها لاهمال أغلب الباحثين بذل الجهد المطلوب في متابعة اللهجة العامية لاسباب عديدة أهمها عدم الالمام باللغات الاخرى الشائعة في وادي الرافدين منذ القدم مثل اللغة الكردية والفارسية وكذلك الترفع عن الخوض في لهجة تعد دون الفصحى قدرا ، وهذا خطأ كبير وإثم أكبر بحق اللغة السائدة في المجتمع والتي تتطور وفق قوانين حركة المجتمع ثقافيا ......





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