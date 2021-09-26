فيلم (ملكة الصحراء) : يكشف جانب من حياة (مسز بيل ) الخاتون-صانعة الملوك- - علي المسعود

2021/09/26 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود لعبت المستكشفة "غيرترود بيل" دوراً عظيماً في رسم خارطة الشرق الأوسط كما نراه اليوم ، ونالت إنجازاتها إعجابا غير مسبوق بالنظر لمكانة المرأة في ذلك الزمن ، حيث كان لمسز بيلّ تأثير هائل عند إعادة رسم خارطة المنطقة بعد سقوط الامبراطورية العثمانية في نهاية الحرب العالمية الأولى وباعتبارها "سكرتيرة الشرق لبريطانيا"، ساهمت في وضع حدود العراق، وكتبت دستوره، وضغطت بقوة لمساندة الأمير فيصل الذي تدعمه بريطان ......





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