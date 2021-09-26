صحة كركوك تؤكد استمرارها بتقديم الخدمات الطبية والصحية لزوار ٳربعينية الإمام الحسين (ع) 

2021/09/26 | 12:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استناداً لتوجيهات وزارة الصحة وباشراف مدير عام دائرة صحة كركوك نبيل حمدي بُوشناق وبمتابعة وإشراف علي حسن ساقي وبالتنسيق مع العتبة العباسية المقدسة / فرقة العباس القتالية اكدت صحة كركوك استمرار مفارزها الطبية بتقديم الخدمات الصحية والتمريضية وإلارشادية لزوار ٳربعينية الإمام الحسين واخيه ابي الفضل العباس عليهما السلام في كربلاء المقدسة ، مبينة أن” خدماتها لهذا العام تميزت عن باقي السنوات اذ قامت بتوفير عيادة الأسنان المتنقلة والتابعة لقسم العمليات بالإضافة إلى فتح خمسة (5) مفارز طبية”.

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المفرزة الطبية في مجمع العلقمي للزائرين.2.



المفرزة الطبية في طريق نجف كربلاء عمود (904).3.



المفرزة الطبية في مجمع وارث الأنبياء للزائرين.4.



المفرزة الطبية في مجمع الإمام الحسن المجتبى للزائرين.5.



المفرزة الطبية تصاحب مواكب محافظة كركوك بصحبة ممثل المرجعية العليا متمثلة بسماحة محسن البطاط.

وقد ٲكد جميع المتطوعين في المفارز الطبية لقسم العمليات لتقديم ما بوسعهم خدمة للزائرين الكرام .

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