2021/09/26 | 12:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة تحقيق الكرخ، اليوم الاحد، مذكرات قبض بحق المشاركين في مؤتمر “الدعوة إلى التطبيع”.وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان أن “محكمة تحقيق الكرخ الاولى وبناء على معلومات مقدمة من مستشارية الامن القومي أصدرت مذكرة قبض بحق … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء الاعلى يصدر مذكرات قبض بحق المشاركين بمؤتمر التطبيع بينهم مثال الالوسي وموظفة في وزارة الثقافة) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء الاعلى يصدر مذكرات قبض بحق المشاركين بمؤتمر التطبيع بينهم مثال الالوسي وموظفة في وزارة الثقافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).