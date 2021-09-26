القبض على متهم بجريمة خطف وآخر بتجارة الأعضاء البشرية في بغداد

2021/09/26 | 12:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، القبض على متهم بجريمة خطف وآخر بتجارة الأعضاء البشرية في العاصمة بغداد.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 أيلول 2021)، إن "مفارز مكتب مكافحة إجرام النهروان في مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهم بالخطف لقيامه بالاشتراك مع متهمين اثنين آخرين موقوفين عن نفس القضية بخطف احد المواطنين ومساومة ذويه على مبلغ مالي قدره (200000 ألف دولار أميركي)، مقابل إطلاق سراحه".

وأضاف البيان "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وتوقيفه أصوليا وفق أحكام المادة 421 من قانون العقوبات".

وفي سياق آخر "تمكنت مفارز مكتب الرصافة لمكافحة الاتجار بالبشر وتجارة الأعضاء البشرية من القبض على متهم لقيامه بالمتاجرة بالأعضاء البشرية، تم توقيفه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصوليا وفق أحكام المادة 18 من قانون زراعة الأعضاء البشرية".

كما نفذت المديرية عدة أوامر قبض بحق متهمين مطلوبين بقضايا سرقات، وتزوير، وضبطت عجلات مطلوبة وفق مواد قانونية مختلفة.

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