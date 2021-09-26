إنفوجرافيك.. أكبر الشركاء التجاريين للإمارات في 2020

2021/09/26 | 12:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي - مباشر: جاءت الصين في صدارة أكبر الشركاء التجاريين الدوليين للإمارات في 2020، بقيمة 174 مليار درهم من إجمالي التجارة غير النفطية لدول الإمارات البالغة 1.4 تريليون درهم في عام 2020.ويستعرض الإنفوجراف التالي أكبر الشركاء التجاريين الدوليين …

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