مالي تتهم فرنسا بـ”التخلي” عنها “في منتصف الطريق”

2021/09/26 | 12:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم فيليب راتر / فاليري لورو اتّهم رئيس وزراء مالي شوغل كوكالا مايغا السبت فرنسا بأنها “تخلّت” عن بلاده “في منتصف الطريق” بقرارها سحب قوة برخان، مبرراً بذلك بحث بلاده عن “شركاء آخرين”، من بينهم “شركات خاصة روسية”.وقال رئيس … Readmore

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