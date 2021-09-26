وزارة النفط تعلن عن اجراءاتها تجاه صادرات الاقليم الشهرية

2021/09/26 | 12:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار، الأحد، عن إجراءات الوزارة تجاه صادرات الاقليم الشهرية، فيما حدد حصة الاقليم في الموازنة العامة.

وقال عبد الجبار في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "الحكومة العراقية تجري شهرياً حسم ما قيمته 250 ألف برميل من النفط المصدر من إقليم كردستان بسعر سومو، حيث ترسل الوثائق من شركة سومو إلى وزارة المالية بغية تثبيت وتوثيق المبالغ المالية المفترض تحقيقها للإقليم"، مبيناً أن "هذه المبالغ من حصة الإقليم في الموازنة العامة".

ولفت إلى أنه "بسبب وجود نقص في إيرادات البنزين بإقليم كردستان تم الاتفاق مع وزير النفط في الإقليم كمال الأتروشي على إرسال مليون لتر يومياً من مادة البنزين العادي مع تجهيز المحطات الخاصة بمادة البنزين المحسن وبأسعار تصديرية كجزء من التزامنا كحكومة اتحادية توفير الوقود إلى أبنائنا في الإقليم".

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