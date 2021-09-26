ارتفاع مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة لاكثر من 200 مليون دولار

2021/09/26 | 12:15 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

عاودت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للارتفاع مرة اخرى مع افتتاح البورصة اليوم الاحد، لتسجل 215 مليون دولار امريكي.

وشهد مزاد البنك المركزي لبيع وشراء الدولار الامريكي اليوم الاحد ارتفاعاً في مبيعاته بنسبة 14.36% لتصل إلى 215 مليوناً و131 الفاً و855 دولار أمريكي غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 دينار عراقي لكل 100 دولار، مقارنة بيوم الخميس الماضي، التي بلغت المبيعات فيه 188 مليوناً و499 الفاً و208 دولارات.

وذهبت المشتريات البالغة 150 مليوناً و781 الفاً و 855 دولاراً لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 64 مليوناً و350 ألف دولار بشكل نقدي.

وقام 34 مصرفاً بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و19 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 28 شركة صرافة، و265 شركة توسط.

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