المفوضية تعلن عن مكافأة مالية لكل ناخب يستلم بطاقته الانتخابية

2021/09/26 | 12:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف تخصيص الحكومة مكافأة مالية لكل ناخب يستلم بطاقته الانتخابية.

وقال في تصريحات صحفية ان الحكومة ستقدم المكافأة لكل ناخب في عموم العراق يسرع إلى استلام بطاقته المطبوعة له والموجودة حالياً في مراكز تسجيل الناخبين كي يتمكن من المشاركة في الانتخابات، وأشار رئيس مجلس المفوضين إلى اقتراب موعد غلق تسليم البطاقات غير المستلمة من أصحابها وسحبها إلى المكتب الوطني.

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