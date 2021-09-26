2021/09/26 | 12:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطة أمنية طارئة لحماية الأحياء السكنية والممتلكات العامة بالديوانية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطة أمنية طارئة لحماية الأحياء السكنية والممتلكات العامة بالديوانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطة أمنية طارئة لحماية الأحياء السكنية والممتلكات العامة بالديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).