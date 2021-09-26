الكهرباء تنوه بإطفاء خط جنوب كركوك غداً الإثنين لهذا السبب

2021/09/26 | 12:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاحد، عن أطفال خط جنوب كركوك، ليوم غداً مما قد يؤدي الى زيادة ساعات القطع.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه انه "نسترعي انتباه المواطنين بانه سيتم اطفاء خط جنوب كركوك (رقم/1 و 2) جهد 132 k.v من الساعة (6:00) صباحا و حتى الـ (6:00) مساءا من يوم الاثنين الموافق 27/9/2021 لغرض نصب ابراج عدد/2 المغذية لـ متنقلة بنجا علي من قبل صيانة خطوط فرع شبكات كركوك".

وأضاف ان "هذا الاجراء قد يؤدي الى زيادة ساعات القطع في مناطق جنوب كركوك و المناطق التي تتغذى من محطة جنوب كركوك، وعليه يتوجب الترشيد باستهلاك الطاقة الكهربائية خدمة للصالح العام".

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