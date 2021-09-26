تعليق رسمي أمريكي بشأن عودة

2021/09/26 | 12:40 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إنه أقدم قصة مكتوبة في العالم (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

علّقت السفارة الأمريكية في بغداد، على إعادة "لوح ملحمة كاكامش" الأثري إلى العراق مؤخرًا.

وجاء في تدوينة للسفارة ورصدها "ألترا عراق"، أنه "في 23 أيلول/سبتمبر، احتفلنا بعودة اللوح الآثري (حلم جلجامش) إلى الشعب العراقي، أقدم قصة مكتوبة في العالم!".

وأضافت السفارة أن "وزارة الخارجية الأمريكية ملتزمة وتفخر بالعمل الذي قمنا به مع العراقيين لدعم التراث الثقافي العراقي، بالإضافة إلى هذه القطعة الاستثنائية، سهلت حكومة الولايات المتحدة الإعادة الطوعية لـ 17000 قطعة أثرية إلى العراق في تموز/يوليو".

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