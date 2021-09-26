محكمة الرمادي تصدر مذكرة قبض بحق المشاركين في مؤتمر “التطبيع”

2021/09/26 | 12:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اصدر محكمة تحقيق الرمادي، اليوم الأحد، مذكرة قبض بحق 4 مشاركين في مؤتمر التطبيع مع إسرائيل.وذكر بيان لإعلام القضاء تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “محافظ الانبار علي فرحان الدليمي قدم الشكوى […]

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