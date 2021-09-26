الخارجية العراقية تطالب طهران بتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالحدود وكري شط العرب

2021/09/26 | 12:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الأحد، مع نظيره الايراني حسين عبد اللهيان، تطبيق الاتفاقيات الخاصة بالحدود البرية والبحرية.

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وقال المتحدث باسم الخارجية احمد الصحاف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (26 أيلول 2021)، إن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين يلتقي نظيره الإيرانيّ حسين أمير عبد اللهيان، على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة في نيويورك".

ودعا حسين نظيره الايراني، إلى "البدء بالخطوات التنفيذيّة للاتفاقات المُتعلقة بالحدود البريّة والبحريّة، وكريّ مجرى شط العرب".

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