نتائج امتحانات الدراسة الابتدائية الدور الثاني الخارجي في البصرة

2021/09/26 | 12:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت المديرية العامة لتربية البصرة، نتائج الامتحانات النهائية للدراسة الابتدائية الدور الثاني “الخارجي” للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١.* نتائج امتحانات الطلبة الذكور: https://drive.google.com/file/d/1Vczklip-T5sqFELi-u80c8y5mAc5vYtF/view?usp=drivesdk * نتائج امتحانات الطلبة الإناث: https://drive.google.com/file/d/1Vd4URObsrPZ1uwrsu6PuTw7iqeu1yD6b/view?usp=drivesdk

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