2021/09/26 | 12:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نال لاعب نادي الجيش الرياضي الملاكم الدولي رئيس عرفاء حيدر عبد الرضا وحيد، الميدالية البرونزية في بطولة العالم للعسكريين موسكو 2021، ضمن منافسات (69) كغم للملاكمة العسكرية بعد تغلبه على الملاكمين الكيني واليمني.

قالت وزارة الدفاع في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "لاعب نادي الجيش الرياضي الملاكم الدولي رئيس عرفاء حيدر عبد الرضا وحيد، نال الميدالية البرونزية في بطولة العالم للعسكريين موسكو 2021، ضمن منافسات (69) كغم للملاكمة العسكرية بعد تغلبه على الملاكمين الكيني واليمني وقد حصل على المركز الثالث بعد خسارته أمام صاحب الذهبية الملاكم الروسي".

واضاف البيان، ان "هذا الإنجاز يأتي ليضاف الى الإنجازات التي تحققها فرقنا العسكرية خلال مشاركتها في المحافل الدولية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جندي عراقي يحصد الميدالية البرونزية في بطولة العالم للعسكريين (فيديو)) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جندي عراقي يحصد الميدالية البرونزية في بطولة العالم للعسكريين (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).